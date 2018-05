Boccia,politica non indebolisca economia

ROMA, 23 MAG - "Cambiare senza distruggere", avverte il leader di Confindustria, Vincenzo Boccia, che all'assemblea annuale chiede di puntare sulla questione industriale "vera questione nazionale", lavoro, Europa, e di non fare passi indietro su riforme e infrastrutture. "Non ci può essere una politica forte senza economia forte" anzi "se la politica pensa di essere forte creando le condizioni per indebolire l'economia lavora contro se stessa". Boccia chiede di non fare dietrofront su ''scelte strategiche" e chiede di andare avanti sulla Tav e di non chiudere l'Ilva. Ma anche di porre "meno enfasi sulle pensioni e più sul lavoro, che acquista una centralità assoluta" con l'obiettivo di "ricucire lo strappo intergenerazionale, spostando l'attenzione oggi troppo rivolta alle pensioni". Il 'reddito', poi, è meglio se lo si guadagna: "il lavoro abbassa il bisogno di garantire chi un reddito non riesce a procurarselo".