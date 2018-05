Pensioni: Boeri, per quota 100 15 mld,

ROMA, 23 MAG - Per andare in pensione con quota 100 tra età e contributi o 41 anni di contributi a qualsiasi età così come previsto dal contratto di governo tra Lega e M5s si avrebbe "un costo immediato di 15 miliardi all'anno" per salire poi a regime a 20 miliardi. Il debito implicito sarebbe di 120 miliardi di euro. Lo ha detto il presidente Inps Tito Boeri. Nel contratto si parla invece di 5 miliardi di costi, una cifra ipotizzabile, dice Boeri, solo se si reintroducessero le finestre ed altri strumenti.