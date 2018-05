Boom richieste per assunzione ad Anac

ROMA, 23 MAG - Boom di richieste per il concorso per l'assunzione presso l'Autorità nazionale anticorruzione di 35 specialisti di area amministrativa e giuridica (sette dei quali riservati al personale interno). Alla chiusura dei termini per l'iscrizione, lo scorso 20 aprile, erano infatti 12.316 le domande pervenute. "Avevamo promesso - commenta il presidente dell'Anac, Raffaele Cantone - che le risorse derivanti dallo sblocco dei fondi dell'Autorità sarebbero state innanzitutto investite per potenziare il personale e far fronte agli accresciuti compiti affidati all'Anac nel corso degli anni. Una partecipazione tanto massiccia - sottolinea - consentirà non solo di selezionare al meglio le figure professionali di cui l'Anac ha bisogno ma è anche un tangibile segno di fiducia nei confronti dell'Autorità. Il fatto che la presenza dei giovani sia preponderante, inoltre, dimostra che tante aspettative sono riposte soprattutto fra le più giovani generazioni"