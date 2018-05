Governo: Gelmini, voteremo no fiducia

ROMA, 23 MAG - "Sta per nascere un esecutivo Movimento 5 stelle-Lega a forte trazione grillina, con un presidente del Consiglio tecnico, perché non è mai stato votato dagli italiani. Noi siamo preoccupati soprattutto per un 'contratto' di governo lontano dalle esigenze degli italiani". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera che ribadisce il no di Fi alla fiducia: "Forza Italia voterà contro la fiducia e farà un'opposizione severa e senza sconti".