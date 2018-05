ROMA, 24 MAG - Scoperto il regista dell'embrione umano, che decide se e quali cellule indifferenziate formeranno pelle o cervello, ossa o muscoli. Inseguito da quasi un secolo, l'organizzatore che modella gli esseri umani è descritto su Nature dal gruppo di Ali Brivanlou, della Rockefeller University di New York. Per motivi etici la ricerca è stata condotta su una versione dell'embrione umano con poche cellule fatte organizzare in un embrione di pollo, senza completare lo sviluppo. L'esperimento ha prodotto un laboratorio senza precedenti per studiare molti aspetti dello sviluppo dell'embrione umano finora sconosciuti e per capire in questo modo non solo il modo in cui viene 'assemblato' l'organismo di un individuo, ma come eventuali errori lungo questo percorso possono essere all'origine di molte malattie. La scoperta indica inoltre che il regista non è esclusivo degli esseri umani perché si è conservato molto bene attraverso l'evoluzione.