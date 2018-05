Michelle Obama, svela copertina Becoming

ROMA, 24 MAG - L'ex first lady degli Stati Uniti Michelle Obama ha svelato su Instagram la copertina del suo attesissimo memoir, 'Becoming. La mia storia' (Becoming il titolo originale), la cui pubblicazione è prevista in tutto il mondo il 13 novembre 2018. In Italia lo pubblicherà Garzanti in formato cartaceo e in ebook e verrà tradotto complessivamente in 25 lingue. "Sono emozionata nel condividere con tutti voi la copertina di Becoming. Scrivere questo libro è stato estremamente significativo e illuminante. Mentre mi accingo a pubblicare Becoming il prossimo autunno, spero che questo libro diventi l'occasione per ciascuno di voi di pensare alla vostra storia, perché credo fermamente possa aiutarvi a diventare chiunque aspiriate a essere. La vostra storia è ciò che avete, ed è ciò che avrete per sempre. È qualcosa da custodire" scrive Michelle Obama (@michelleobama) che, in occasione del lancio farà un tour promozionale negli Stati Uniti e nel resto del mondo, i cui dettagli verranno annunciati prossimamente.