Meloni, c.destra rischia subalternità

ROMA, 24 MAG - "Purtroppo non mi sento molto ottimista sul fatto che nel programma del professor Conte ci saranno le nostre istanze. Mi dispiace. Mi spiace che il centrodestra rischi di diventare subalterno rispetto a chi era arrivato secondo alle elezioni. Ciò non toglie che Fdi ribadisce, da partito di patrioti, che guarderà ai provvedimenti man mano che arriveranno in Aula". Lo ha detto Giorgia Meloni di Fdi dopo la consultazione con il premier incaricato Giuseppe Costa. "Abbiamo cercato - spiega Meloni - di capire qualcosa di più rispetto alle nostre perplessità verso un governo che nasce sotto la fortissima impronta di M5S a fronte del fatto che il 4 marzo ha vinto il centrodestra. Perplessità che hanno trovato conferma. Conte ha detto di essere designato da M5S. Abbiamo chiesto di capire quali saranno le priorità di Conte tra le 40 pagine del contratto e non ci siamo riusciti; la prima proposta che egli cita è il reddito di cittadinanza su cui non siamo d'accordo.