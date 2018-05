Moon, 'Kim ha rinviato risultati summit'

PECHINO, 27 MAG - Il ritardo sulla comunicazione dei risultati del summit intercoreano tenuto ieri a sorpresa tra il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un è stato causato da un'esplicita richiesta di Pyongyang. Moon, nella conferenza stampa di questa mattina, tenuta a più di 12 ore dal commiato di Panmunjom con abbraccio tra i due leader, ha spiegato che il Nord aveva chiesto tempo per preparare la copertura dell'evento da parte dei suoi media. Il presidente sudcoreano ha posto l'accento sul fatto di aver sempre pensato che i leader dei due Paesi dovessero incontrarsi "come se fossero amici impegnati in una conversazione quotidiana. Questa è la mia posizione. Abbiamo convenuto di tenere tra di noi comunicazioni in qualsiasi momento al telefono o incontrandoci di persona in qualunque momento lo si ritenga necessario".