Champions: 'Epic Bale' 'Calamity Karius'

ROMA, 27 MAG - Da "Epic Bale" a "Calamity Karius", al gioco di lettere e numeri "Invenc13les", ma anche alla 'bomba' C.Ronaldo: così la stampa celebra il Real che ha portato a casa la sua 13ma Coppa dei Campioni. "Due bombe di Bale.. e una di Cristiano è il titolo scelto da 'AS' ("Decimotercera!"). "Bomba Cristiano" titola 'Sport', mentre 'Mundo Deportivo' sceglie una doppia titolazione ("Bomba CR7" e "Champions Cantada") e 'Marca' apre con la foto della festa in campo, accompagnata da "Invenc13les". "Deuses do Futebol" titola il portoghese 'A Bola' per celebrare "la 5/a Champions di Ronaldo e la bicicletta di Bale per la storia". 'El Mundo' sceglie un sobrio "Real eterno", 'La Razon' preferisce un più enfatico "Legendarios" e 'El Pais' scrive "Il Real domina l'Europa con una squadra da leggenda". In Francia 'L'Equipe' rende merito al match-man "Plus Bale", e così fa lo 'Star' ("Epic Bale"). Il 'Daily Star' infierisce invece sul portiere Reds ("Calamity Karius la regala al Real") e 'L'Express' gioca sul titolo "Bale's Kop Ko"