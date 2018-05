Cottarelli, senza fiducia si va al voto

ROMA, 28 MAG - "Il presidente mi ha chiesto di presentarmi in Parlamento con un programma che porti il Paese a nuove elezioni". Lo dice Carlo Cottarelli, dopo l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Mi presenterò con programma che in caso di fiducia includa l'approvazione della legge bilancio e poi preveda lo scioglimento del Parlamento e elezioni nel 2019", aggiunge. "In assenza di fiducia il governo si dimetterebbe immediatamente ed il suo compito è quello dell'ordinaria amministrazione per le elezioni dopo il mese di agosto".