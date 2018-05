2 Giugno:'Uniti per Paese',slogan parata

ROMA, 29 MAG - 'Uniti per il Paese': è lo slogan della parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica che vedrà sfilare ai Fori Imperiali cinquemila tra militari e corpi civili, davanti al capo dello Stato Sergio Mattarella ed alle più alte autorità. Un invito all'unione che arriva in un momento di forti tensioni innescate dalla crisi politica in corso. Nella tribuna presidenziale prenderanno posto gli esponenti del nuovo Governo che dovrebbe giurare a breve. La sfilata è dedicata al centenario della Grande Guerra.