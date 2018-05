Liegi: si indaga per terrorismo

BRUXELLES, 29 MAG - Sulla sparatoria di Liegi indaga la procura federale che ha classificato il dossier come 'terrorismo'. Per la tv belga Rtbf, il killer sarebbe Benjamin Herman, nato nel 1982, un passato da criminale comune entrato e uscito varie volte di prigione. L'ultima ieri, per un congedo. Violento e solitario, non era conosciuto per radicalismo ma la polizia indaga ora se possa essersi radicalizzato in carcere. L'uomo "ha preso di mira due agenti donna, le ha aggredite alle spalle" con un coltello, "si è quindi impossessato delle loro armi di servizio e le ha uccise. Poi ha sparato a "un giovane di 22 anni seduto in un'auto dal lato passeggero" e "in seguito è entrato nel Liceo" de Waha dove "ha preso in ostaggio una donna". A quel punto è intervenuta la polizia e il killer ha sparato ferendo due agenti. Quindi è stato ucciso.