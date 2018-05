Adl, acquistare non è sinonimo vincere

NAPOLI, 29 MAG - "Bisogna capire che per vincere non è che ci vuole l'acquisto, ma nervi saldi. Abbiamo una squadra forte e per uno che possiamo perdere ce ne sono quattro che possono fortunatamente arrivare, sia per l'esperienza di Ancelotti sia per le nostre possibilità economiche": lo ha detto Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, a margine di "Generazione Var", dibattito organizzato dall'Università Federico II. "Ci sono delle clausole rescissorie se qualcuno la vuole esercitare vuol dire che non ama così tanto il Napoli - ha aggiunto il patron riferendosi alle possibili partenze - Più volte la stampa ha offeso i nostri calciatori non considerandoli forti, ma i nostri calciatori erano già forti in nuce e lo sono diventati", ha concluso Adl che ha definito Lorenzo Insigne "un simbolo del partenopeismo. Insigne è un simbolo della società, uno che rappresenta i napoletani".