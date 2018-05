ROMA Ocse lima Pil Italia, crescita rallenta 30/05/2018 - 11:00

In 2018 +1,4% e in 2019 +1,1%. In coda con Giappone

ROMA, 30 MAG - In Italia la crescita è prevista rallentare all'1,4% nel 2018 e all'1,1% nel 2019. Così il nuovo 'Economic Outlook' dell'Ocse, che rivede al ribasso le precedenti stime sul Pil, dato al +1,5% quest'anno e al +1,3% il prossimo. Secondo l'organizzazione parigina la crescita degli investimenti, sebbene ancora robusta, si andrebbe attenuando mentre il rilancio dei consumi privati perderà vigore a causa di un indebolimento della ripresa occupazionale e della perdita, a seguito del rialzo dell'inflazione, del potere d'acquisto delle famiglie. Guardando agli altri Paesi dell'area Ocse, l'Italia risulta in coda insieme al Giappone, la cui crescita è stimata all'1,2% sia nel 2018 che nel 2019. (ANSA).