BAREGGIO (MILANO), 31 MAG - Il segretario della Lega Matteo Salvini "non parteciperà stamattina a questa iniziativa, si scusa, ma in questo momento è stato chiamato a Roma" per la trattativa sul governo. Lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia.