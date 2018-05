Trump, delegati Kim portano sua lettera

WASHINGTON, 31 MAG - Delegati di Kim Jong-Un potrebbero essere già oggi a Washington con una lettera del leader nordcoreano. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, prima di partire per il Texas, e affermando che i colloqui sull'eventuale summit procedono bene. Intanto è iniziato l'incontro a New York fra il segretario di Stato Usa Mike Pompeo e il braccio destro del leader nordcoreano Kim Jong un e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei Lavoratori, Kim Yong Chol. La stretta di mano che fra Pompeo e Kim Yong Chol, che ha dato il via alla giornata di lavori in vista dell'eventuale summit fra Donald Trump e Kim Jong Un, e' stata immortalata da fotografi e telecamere presenti.