Cruise twitta dal set del sequel Top Gun

NEW YORK, 31 MAG - Tom Cruise twitta dal set del sequel di Top Gun e i fan vanno in delirio. "#Day1' - si legge nel post che mostra anche una foto dello storico film del 1986 in cui si vede l'attore in uniforme che fissa il caccia F-14A Tomcat e la scritta sovrapposta 'Feel the Need'. L'attore, 55 anni, ha così ufficialmente confermato che le riprese di 'Top Gun: Maverick' sono iniziate, leggermente in anticipo, quindi, rispetto alla data prevista in estate. 'Maverick' sarà diretto da Joseph Kosinski e ambientato nell'epoca attuale. Seguirà le vicende dei piloti di caccia alle prese con la tecnologia dei droni che rende obsoleto il loro modo di volare. Cruise avrà di nuovo il ruolo di Pete "Maverick" Mitchell. Il film arriverà in sala a giugno del 2019.