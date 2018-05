Golden Gala: 100 m, Tortu 3/o in 10"04

ROMA, 31 MAG - Terzo al traguardo con 10"04. Nei 100 metri del Golden Gala in corso allo stadio Olimpico di Roma, Filippo Tortu sfiora ancora una volta il record italiano di distanza che appartiene a Pietro Mennea (10"01 Città del Messico 1979), dopo che a Savona aveva fermato il cronometro in 10"03. A precedere sul traguardo lo sprinter milanese, la giovane promessa della velocità mondiale, l'americano Ronnie Baker con il tempo di 9''93, migliore prestazione stagionale. Alle sue spalle, con il secondo tempo, si è piazzato il francese Jimmy Vicaut con il tempo di 10''02. Settimo posto, con il tempo di 10''19, per l'altro italiano in griglia, Marcel Jacobs.