Traffico: code su A22 in Trentino Aa

BOLZANO, 3 GIU - Code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero si registrano da metà mattina in Alto Adige, tra il Brennero e Vipiteno. In direzione sud ci sono tre chilometri di coda e in direzione nord rallentamenti per traffico intenso. In direzione nord rallentamenti anche tra Ala-Avio e Trento sud, in Trentino. Le previsioni del resto oggi sono da bollino nero (traffico critico) in direzione nord nel tratto tra Bolzano sud e il Brennero, perché si tratta dell'ultimo giorno di vacanza per il periodo del Corpus Domini per i turisti della Baviera, e da bollino rosso nel resto dell'autostrada in Trentino Alto Adige, sempre in direzione nord, così come per il pomeriggio.