Martina, chiarezza su omicidio migrante

ROMA, 4 GIU - "Conosco la realtà di Rosarno, l'abbiamo seguita molto in questi anni perché abbiamo cercato di intervenire in quella realtà, ad esempio con la legge contro il caporalato. Speriamo che si faccia presto chiarezza e si individui il responsabile di questo omicidio. È una vicenda tragica e inquietante, spero che la situazione non peggiori ulteriormente". Lo ha detto il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina, commentando su Radio24 l'omicidio di Sacko Soumali nella tendopoli di San Ferdinando, in Calabria.