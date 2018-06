ROMA, 4 GIU - "Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la Flat tax sui redditi di impresa a partire dall'anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Lo ha detto il parlamentare della Lega Alberto Bagnai ad Agorà su RaiTre, parlando di tempi e modi per l'introduzione della flat tax.