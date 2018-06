Ogni anno Italia spazzata da 100 tornado

ROMA, 4 GIU - Ogni anno in Italia avvengono almeno 100 tornado, fra trombe d'aria e trombe marine: le prime colpiscono soprattutto i litorali di Lazio e Toscana, pianura veneta e Salento e le seconde arrivano in estate e in autunno lungo la costa tirrenica: lo indica il primo censimento di questi fenomeni basato sui dati degli ultimi 10 anni e che indica il 2014 come l'anno più 'turbinoso'. Pubblicata sul Journal of Climatology, la ricerca è stata condotta da Mario Marcello Miglietta, dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac), e Ioannis Matsangouras, del Servizio meteorologico nazionale della Grecia. Dal 2008 in Italia sono state registrate in media 37 trombe d'aria e 71 trombe marine l'anno, salite rispettivamente a 141 e a 76 nel 2014. Negli ultimi 10 anni sono avvenuti 24 tornado significativi, ossia di livello 2 sulla scala Enhanced Fujita, che misura questi fenomeni e che va da 0 a 5. Fra questi il tornado di Taranto del 2012 e quello di Mira-Dolo del 2015.