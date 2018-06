Fiano, quali rapporti Putin-Lega?

ROMA, 4 GIU - "Il Parlamento dovrebbe avere qualche certezza in più sui rapporti tra Lega, M5S e la Russia. Utilizzeremo gli strumenti del sindacato ispettivo in Parlamento per capirne di più. Penso che la Russia in questi anni sia stata interessata ad avere relazioni con partiti che avessero una volontà di forte cambiamento dell'Europa. Sarebbe normale se fosse solo un rapporto politico, se poi ci fossero dei patti stipulati vedremo...". Lo ha detto Emanuele Fiano, deputato del Pd, su Radio Cusano Campus, emittente dell'Università Niccolò Cusano, a proposito delle accuse di Soros alla Lega di avere rapporti stretti con Putin.