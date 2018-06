Uffizi Tondo Doni con Madonna Cardellino

FIRENZE, 4 GIU - Il celebre Tondo Doni di Michelangelo Buonarroti al centro di una enorme parete 'oblò', messo in compagnia di un'altra superstar dell'arte, la Madonna del Cardellino di Raffaello: sono i protagonisti della nuova sala dedicata ai due grandi artisti al secondo piano degli Uffizi. Nello spazio, con pareti di colore grigio morbido, spiccano altri capolavori di Raffaello: i ritratti di Guidobaldo da Montefeltro ed Elisabetta Gonzaga, quelli di Angelo e Maddalena Doni, e il San Giovannino. Ci sono anche tre opere di Fra Bartolomeo ed una marmorea testa ellenistica, l'Alessandro morente. "Abbiamo concentrato 11 vere e proprie bombe della storia dell'arte in questa nuova sala" ha spiegato il direttore degli Uffizi Eike Schmidt che ha poi annunciato una nuova sala per Leonardo al secondo piano, accanto a quella di Michelangelo e Raffaello: aprirà i battenti il 9 luglio: dal primo piano cambieranno 'casa' L'Adorazione dei Magi, l'Annunciazione e il Battesimo.