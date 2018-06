Gaza: domani protesta contro occupazione

(ANSAmed) - GAZA-TEL AVIV, 4 GIU - Una "manifestazione popolare" contro "l'occupazione israeliana" è stata indetta domani a Gaza in occasione dell'anniversario della Guerra dei 6 giorni del 1967. Lo riferiscono fonti locali secondo cui grandi poster sparsi in città chiamano la popolazione a partecipare alla dimostrazione che alle 11 (ora locale) da una piazza centrale di Gaza arriverà fino al valico di Erez con Israele dove è prevista una conferenza stampa. Per venerdì è confermata la 'Marcia del Ritorno' - sponsorizzata da Hamas - che da 10 settimane si svolge in più punti della Striscia lungo la frontiera con Israele. In questa occasione - hanno riferito le stesse fonti - gli organizzatori sperano di portare un milione di persone. In tutte le occasioni precedenti si sono registrati scontri violenti con l'esercito e un alto numero di morti da parte palestinese.