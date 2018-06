Cambridge: niente studenti neri,polemica

LONDRA, 4 GIU - Interi collegi senza neppure uno studente nero. Cambridge, come Oxford, ammette un sostanziale flop degli impegni presi per una maggiore integrazione e per l'abbattimento di barriere sociali e razziali che continuano a precludere l'accesso delle minoranze alle più illustri università britanniche a dispetto della realtà demografica di un Paese sempre più multiculturale e 'multicolore'. La 'rivelazione' arriva dal Financial Times, che ha ottenuto i dati sulle iscrizioni registrate alla Cambridge University fra il 2012 e il 2016. Dati che evidenziano come alcuni college dell'ateneo non abbiano trovato il modo di accettare neppure uno studente o una studentessa con la pelle scura (record negativo al St.Edmund's, con zero ammissioni su 30 domande) e altri si siano fermati a meno di 10 aspiranti neri o mulatti accolti in un quadriennio: restando in effetti college per soli bianchi o quasi. Immediato il mea culpa dei vertici dell'università, che hanno riconosciuto di non aver saputo promuovere "la diversità"