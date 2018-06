ROMA, 4 GIU - L'Italia di Roberto Mancini delude e non riesce ad andare oltre l'1-1 con l'Olanda in amichevole a Torino. Accade tutto nel secondo tempo: alla rete del nuovo entrato Simone Zaza, al 22', risponde Ake al 43'. Gli azzurri hanno chiuso in 10 per l'espulsione di Criscito al 24' del secondo tempo.