ROMA, 5 GIU - "Con questo spirito e questa consapevolezza oggi ci presentiamo a voi per chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo ma di un progetto per il cambiamento dell'Italia, formalizzato sotto forma di contratto dalle due forze politiche che formano la maggioranza parlamentare". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato.