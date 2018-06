ROMA, 5 GIU - Ilona Staller in arte Cicciolina stamani era in piazza Montecitorio a Roma. L'ex pornostar ed ex deputata con il partito radicale non si dice preoccupata per l'eventuale taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. "Sapete quanto prendo? Appena 1.700 euro al mese. Qui parliamo di onorevoli che prendono fino a 50mila euro al mese!", spiega.