Sala firma atti nascita bimbi arcobaleno

MILANO, 5 GIU - Dopo Torino e altre città italiane anche Milano è pronta a riconoscere ufficialmente i bambini delle famiglie arcobaleno, cioè come figli di due padri o due madri entrambi registrati all'anagrafe. Domani, 6 giugno, il sindaco, Giuseppe Sala, firmerà nella sala giunta di Palazzo Marino, sede del Comune, gli atti di nascita dei bambini nati a Milano dalle famiglie arcobaleno. Uno di loro è Manfredi, nato pochi giorni fa e figlio di Francesca e Corinna: proprio quest'ultima aveva sollevato la questione con una lettera alla giornalista Selvaggia Lucarelli, in cui chiedeva al Comune di attivarsi per registrare, come già avventuro a Torino, il bambino come figlio di entrambe.