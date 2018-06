Salvini, non parlato di sottosegretari

ROMA, 6 GIU - "Non siamo assolutamente ancora entrati nel merito dei sottosegretari, delle vicepresidenze e dei presidenti delle commissioni". Così il vicepremier Matteo Salvini ha risposto a 'Radio Anch'io' a chi gli chiedeva se la Lega avesse chiesto la delega alle telecomunicazioni. Salvini ha poi definito "il massimo della fantasia" il fatto che ieri i tre partiti del centrodestra abbiano votato in tre modi diversi. E a chi chiedeva se il centrodestra si presenterà unito alle Europee dell'anno prossimo, ha risposto che "ognuno andrà da solo, come siamo sempre andati, perché c'è il proporzionale e ognuno avrà il suo simbolo". "Finalmente - ha concluso parlando sempre delle Europee - si smonterà l'eterno inciucio tra democristiani e socialisti e forse si tornerà a parlare di un'Europa vera e non dello spread, delle banche, della finanza, di un'Europa divisa fra chi ascolta i popoli e chi ascolta i mercati".