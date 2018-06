BERLINO, 6 GIU - "Con la Grecia abbiamo trattato in modo molto duro e alla fine abbiamo raggiunto un buon accordo. Per questo io vado incontro anche al nuovo governo italiano in modo che si parli gli uni con gli altri, e diremo che una Unione europea si basa sul rispetto delle regole da parte di tutti. In questo spirito, dopo, riferirò cosa si è raggiunto". Lo ha detto Angela Merkel a una domanda sull'Italia rivolta a un parlamentare tedesco nel Bundestag.