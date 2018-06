Salvini, centri rimpatri verranno chiusi

ROMA, 6 GIU - Il governo realizzerà dei Centri per i rimpatri "chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini alla Camera, sottolineando che "la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino". E sui tempi per identificare i migranti da rimpatriare, Salvini ha chiarito che "due o tre mesi non sono sufficienti" e, dunque, "serve più tempo", perché "è chiaro ed evidente che ci sono dei Paesi africani con grossi problemi anagrafici".