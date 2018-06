Conte, fare politica senza dirigismo

ROMA, 6 GIU - "Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica" e "questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto, ma dico che in queste Aule e dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto di futuro: di innovazione tecnologica, di società e imprese attente all'impatto delle iniziative economiche sull'ambiente e ai diritti dei lavoratori". Lo dice il premier Giuseppe Conte.