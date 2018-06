A. Adige, Lega apre su doppio passaporto

BOLZANO, 6 GIU - "Per la Lega le radici storiche sono un valore importante. Comprendiamo perciò i sudtirolesi e le loro istanze". Lo afferma, in riferimento alla richiesta di doppio passaporto per i sudtirolesi, il segretario della Lega Trentino, Mirko Bisesti, al quotidiano viennese Die Presse, in edicola domani. "Siamo disposti a parlarne - aggiunge Bisesti - a condizione che la delicata questione del doppio passaporto venga risolta assieme da Roma, Vienna e Bolzano nel modo più armonioso possibile". "Vogliamo evitare strumentalizzazioni nazionalistiche, che in Catalogna hanno portato a un'escalation", sottolinea il segretario della Lega Trentino. Bisesti ricorda anche "la vecchia amicizia" che lega il suo partito alla Fpoe di Heinz Christian Strache in Austria.