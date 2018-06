Grenfell: aperta inchiesta su 'stay put'

LONDRA, 7 GIU - La polizia britannica ha aperto un'indagine specifica sull'ordine di restare barricati ('stay put' in inglese) rivelatosi fatale secondo un rapporto d'esperti per alcune delle oltre 70 vittime del micidiale incendio alla Grenfell Tower. La direttiva, prevista dagli amministratori in caso d'incendio, era stata autorizzata dai vigili del fuoco. E fu mantenuta come indicazione per oltre due ore anche dopo dopo che le fiamme erano divampate, prima che i vertici dei vigili del fuoco si decidessero a dare l'ordine di evacuazione.