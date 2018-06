G7, Trump lascerà summit sabato mattina

WASHINGTON, 8 GIU - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump lascerà già a "metà mattinata sabato" il vertice del G7 in Canada. "Il presidente viaggerà direttamente a Singapore dal Canada", dove incontrerà il leader nordcoreano Kim Jong Un. Lo comunica la Casa Bianca in una precisazione sul programma che vede così Trump saltare la sessione sui cambiamenti climatici e l'ambiente al vertice in Quebec. La comunicazione giunge dopo una serie di tweet con cui Trump risponde a distanza al presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Il presidente Trump lascerà il vertice del G7 a Charlevoix alle 10.30 di sabato, dopo la sessione sull'empowerment delle donne". Lo sherpa per il G7 e vice assistente del presidente per gli affari economici internazionali, Everett Eissenstat, rappresenterà gli Stati Uniti per le rimanenti sessioni del G7.