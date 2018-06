Attacchi acustici, allerta Usa su Cina

PECHINO, 8 GIU - Il Dipartimento di Stato americano ha lanciato un allarme più ampio, il secondo in poche settimane, sui rischi alla salute per i diplomatici residenti non solo a Canton, ma in tutta la Cina dopo la rilevazione di casi di malessere per inspiegabili 'attacchi acustici', molto simili a quelli accusati dal personale Usa a Cuba nel 2016. L'invito, in una mail, è a ricorrere all'aiuto medico in caso di "inconsueti e inspiegabili sintomi fisici o nell'eventualità di fenomeni acustici e sensoriali o di altri problemi alla salute".