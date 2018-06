Brexit: Johnson, ci vorrebbe un Trump

LONDRA, 8 GIU - I negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Ue stanno entrando in una fase "molto più combattiva con Bruxelles", la possibilità di "un collasso" c'è, per questo al governo britannico servono "attributi". Così il ministro degli Esteri e capofila dei 'brexiteer', Boris Johnson, in dichiarazioni a ruota libera fatte privatamente in un incontro a Londra con attivisti Tory, ma registrate e trapelate sui media, nelle quali 'punge' Theresa May e si spinge fino a immaginare in tono ammirato un Donald Trump al timone della Brexit.