Pieraccioni sul set con 'Se son rose'

ROMA, 8 GIU - Leonardo Pieraccioni torna sul set per girare 'Se son rose' in cui interpreta Leonardo Giustini, un giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Primo ciak l'11 giugno a Prato per il tredicesimo film che lo vede protagonista con Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo e con Nunzia Schiano, Sergio Pierattini e Gianluca Guidi. Le riprese si svolgeranno interamente in Toscana per sette settimane tra Prato, Borgo San Lorenzo, Scarperia, Lago di Bilancino, e nella zona del Mugello. Scritto da Leonardo Pieraccioni con Filippo Bologna 'Se son rose' è prodotto da Levante per Medusa Film e uscirà nelle sale il 29 novembre, distribuito da Medusa Film. Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: "Sono cambiato. Riproviamoci!"...? E' quello che accade a Leonardo Giustini. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di una rincorsa al disimpegno, decide di mandare il messaggino.