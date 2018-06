Anche Procter & Gamble al Roma Pride

ROMA, 8 GIU - "Love Over Bias", "Amore oltre i pregiudizi". È questo il tema scelto da Procter & Gamble per annunciare la propria partecipazione al Roma Pride 2018. Per sostenere questo messaggio di inclusione un gruppo di dipendenti della P&G Italia insieme ai propri familiari, si uniranno domani alla parata per le strade di Roma. "Con la nostra presenza - spiega Francesca Sagramora, direttore delle risorse umane di P&G Sud Europa - vogliamo testimoniare il nostro impegno quotidiano per creare un ambiente di lavoro inclusivo, in cui ciascuno dei nostri dipendenti si senta valorizzato e incoraggiato ad esprimere se stesso pienamente, a prescindere dal proprio orientamento sessuale, di genere, razza, cultura o religione". "P&G - continua - considera l'orientamento sessuale e l'identità di genere parte delle proprie politiche di non discriminazione. Siamo convinti che le persone possano esprimere il proprio massimo potenziale solo quando lavorano in un ambiente che le valorizzi e le rispetti per quello che sono".