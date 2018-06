Conte, riforma Dublino 'insoddisfacente'

ROMA, 8 GIU - Sulla disciplina del regolamento di Dublino sui migranti c'è "totale insoddisfazione dell'Italia per le proposte attualmente discusse. L'Italia non può essere lasciata sola nella gestione dei flussi migratori". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al G7 in Canada, dopo un incontro con Jean Claude Juncker e Donald Tusk. "Vogliamo un'Europa più forte ma anche più solidale", ha aggiunto. Conte ha anche parlato delle sanzioni alla Russia: "Valuteremo le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Siamo aperti al dialogo, ma questo non significa stravolgere un percorso definito, legato anche all'attuazione degli accordi di Minsk".