Giovane aggredisce agente, ucciso

GENOVA, 10 GIU - Un giovane ecuadoriano di circa 20 anni è rimasto ucciso nella sua casa a Genova durante una colluttazione con un agente di polizia intervenuto su richiesta della madre al culmine di una lite. Secondo la ricostruzione fornita dalla polizia, l'agente è stato aggredito a colpi di coltello dal giovane ed è stato ferito anche da un colpo di pistola sparato forse da un altro agente. Non è in pericolo di vita. La tragedia è avvenuta in una abitazione nel quartiere di Borzoli. La madre del giovane, secondo quanto riferito dalla polizia, ha chiamato il 118 perchè il figlio dava in escandescenze ma quando la situazione è peggiorata si è barricata in una stanza con la figlia ed ha chiamato anche la polizia. Quando gli agenti sono arrivati nella casa il giovane sembrava essersi tranquillizzato ma quando un poliziotto gli si è avvicinato ha impugnato un coltello e lo ha aggredito. Nella colluttazione il giovane è morto e l'agente è rimasto ferito.