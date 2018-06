Migranti: Trenta, Nobel pace a Marina

ROMA, 11 GIU - "Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace". Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo discorso per la Giornata della Marina ad Ancona: "ve lo meritate e ce lo meritiamo!", ha aggiunto rivolta ai Marinai, sottolineando che "noi tutti siamo orgogliosi di quello che il Paese ha saputo fare finora per sostenere operativamente l'Europa nella gestione del suo confine meridionale".