Moon, da summit nuova storia pace Corea

SINGAPORE, 12 GIU - Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha definito "storico" il summit tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un, capace di chiudere l'ultimo conflitto della Guerra Fredda e di scrivere una nuova storia di pace e cooperazione sulla penisola. "Mi congratulo e accolgo con favore il successo del vertice storico tra Usa e Corea del Nord", ha detto Moon in una nota letta in suo nome dal portavoce presidenziale Kim Eui-kyeom. "A loro offro il mio più alto apprezzamento per il coraggio e le audaci decisioni".