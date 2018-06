NEW YORK, 12 GIU - Michael Cohen, il legale personale del presidente americano Donald Trump, si aspetta di essere arrestato a breve. Lo riporta il New York Daily News citando alcune fonti, secondo le quali Cohen avrebbe detto ai suoi amici che teme di essere a breve incriminato. L'Fbi ha perquisito gli uffici dell'avvocato di Trump in aprile e sequestrato documenti, incluse comunicazioni con il presidente Usa.