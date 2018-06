Trump: evitata catastrofe nucleare

NEW YORK, 13 GIU - Per raggiungere la pace e la stabilità nella penisola coreana e realizzare la sua denuclearizzazione, la Corea del Nord e gli Stati Uniti "dovrebbero impegnarsi a trattenersi dall'antagonismo reciproco", dal mettersi l'uno contro l'altro e "assumere passi legali e istituzionali per garantirlo". Lo afferma il leader nord coreano Kim Jong-un, secondo quanto riporta l'agenzia Kcna dopo l'incontro di Singapore. L'incontro con Kim ha aiutato a evitare una "potenziale catastrofe nucleare". Lo afferma Trump su Twitter, ringraziandolo "per il primo passo verso un futuro migliore per la sua gente. Il nostro incontro senza precedenti, il primo fra un presidente americano e un leader della Corea del Nord, dimostra che il vero cambiamento e' possibile. Il mondo ha compiuto un grande passo indietro da una potenziale catastrofe nucleare".