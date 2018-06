Le Maire, irritazioni con Italia passano

SAINT NAZAIRE (FRANCIA), 14 GIU - "Ho il piacere di rassicurare che l'accordo tra Fincantieri e Cantieri navali di Saint Nazaire è solido. Ho sentito in tale senso il mio omologo in Italia, il ministro dell'Economia Giovanni Tria. L'accordo è strategico, e lo dico in questo momento di piccole tensioni e irritazioni con l'Italia. Le piccole irritazioni passano, i progetti restano". Lo ha detto il ministro francese dell' Economia, Bruno Le Maire, a Saint Nazaire in occasione della cerimonia di 'Float out' della nave Msc Bellissima.