Circolare Grillo su Piano liste attesa

ROMA, 15 GIU - In arrivo il Piano nazionale del governo per abbattere i tempi delle liste d'attesa. Il ministro della Salute Giulia Grillo ha inviato una circolare a regioni e province autonome per ricevere le informazioni necessarie per mettere a punto il progetto. "Metterò il massimo impegno e mi aspetto una grande collaborazione dalle Regioni in favore dei cittadini per abbattere lunghi e impossibili tempi d'attesa e per avere accesso ai servizi e alle informazioni", ha detto il Ministro. E ha aggiunto, "cercherò di andare incontro a tutte le esigenze delle Regioni e ai loro eventuali problemi organizzativi, ma seguirò con grande determinazione nel corso del mio mandato questo obiettivo come uno dei capisaldi del Servizio sanitario pubblico e della tutela dei diritti della salute". Le richieste di informazioni riguardano sette aree-chiave, i dati si riferiscono al 2017.