Gb: scattare foto sotto gonne è abuso

LONDRA, 15 GIU - Linea dura contro guardoni e molestatori nel Regno Unito. Il governo britannico ha annunciato oggi il proprio sostegno a una proposta di legge - invocata da una campagna promossa mesi fa online - per qualificare esplicitamente come reato penale, al pari di un qualunque altro abuso sessuale, il cosiddetto 'upskirting': ossia la pratica di fare di nascosto foto o video sotto la gonna di donne inconsapevoli, in genere con un telefonino. La nuova legge, nei casi più gravi, potrebbe comportare fino a due anni di carcere per i colpevoli. Esattamente come in Scozia, dove questo comportamento è già configurato come illegale sulla base di una norma locale. Il fenomeno pare piuttosto diffuso in Gran Bretagna: fra i casi recenti più clamorosi quello di un imprenditore, Andrew Macrae, a cui la polizia ha trovato un 'archivio' di ben 50.000 immagini rubate a donne sconosciute.